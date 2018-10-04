» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» وكارباكا اغدام

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المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة آرسنال وكارباكا اغدام.
شاهد المباراة ..
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شروق
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ظهر
11:49
عصر
15:10
مغرب
17:41
عشاء
19:11