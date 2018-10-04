مطالب برلمانية باستحداث وزارة جديدة

04 أكتوبر 2018 - 06:56 م

طالب النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية ، القيادة السياسية بأن تولي ملف أفريقيا اهتماما خاصا.

وأبدى رضوان رغبته في استحداث وزارة جديدة للشؤون الأفريقية، تعمل على استعادة دور مصر الريادي الذي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في استعادة جزء كبير منه، من خلال الزيارات إلى الدول الأفريقية واستضافة الزعماء الأفارقة.

وتابع رئيس أفريقية البرلمان، أنه سيعمل خلال الفترة القادمة على توطيد العلاقات من خلال الدبلوماسية الشعبية بالتوازي مع التحركات الرسمية الحكومية خاصة في ضوء ترؤس مصر للقمة الأفريقية بداية من يناير 2019.

وأضاف طارق رضوان، أنه سيتم تحديد لقاء مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لعرض فكرة استحداث الوزارة الجديدة