» «الخطيب» يدعم لاعبي الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري

04 أكتوبر 2018 - 07:03 م

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، علي حضور تدريبات فريقه اليوم، الخميس، علي ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل على ملعب السلام في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعا اليوم الخميس في حضور محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة لبحث العديد من الملفات الهامة

وناقشت اللجنة خلال هذا الاجتماع عددا من الملفات الهامة للفريق الأحمر وفي مقدمها احتياجات الفريق الأحمر من اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقا لطلبات الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون.

يذكر أن قرعة كأس مصر قد أسفرت عن مواجهة الأهلي للترسانة في دور الـ32 وهو اللقاء المقرر إقامته يوم 10 أكتوبر الجاري.