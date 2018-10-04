«الجندي» يهاجم مبروك عطية بعنف: يتحرش بالمنتقبات

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خالد الجندي

يهاجم

المنتقبات

مبروك عطية

شن الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، هجومًا حادًا على الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بسوهاج، بشأن تصريحات الأخير عن المنتقبات.

وقال «الجندي» خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc " عن «عطية»: "متخصص في اللغة العربية، ولا علاقة له بالأمور الشرعية، طلع يتهكم على اللي لابسين نقاب، طب اطلع اتهكم على اللى لابسين هوت شورت، أو الراقصات أو اللي لابسة المايوه أو العارية".

وأكد أن تصريحه يعد تحرشًا واضحًا عندما يقول أن من ترتدي النقاب "مفيهاش ريحة الأنوثة"، وأضاف: "ركبنا العار من مثل هذه التصريحات لا سيما مع صمت الأزهر الشريف"، وتابع : "يجب أن يكون هناك بيان واضح للرد على هذه التصريحات".

وقال: "اللي بيقوله ده ينتهك الحرية الشخصية، كل واحد حر في لبسه، ما دام يراعى الإجراءات الأمنية، مفيش حد في عائلاتنا إلا عنده سيدة من أسرته منتقبة".


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