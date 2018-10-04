أسعار الدولار في البنوك خلال التعاملات المسائية

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس، 4 أكتوبر  2018.

واستقر سعر الدولار في مختلف البنوك على نفس الأسعار الصباحية، وسجل الدولار 17.85 جنيهات للشراء، و17.95 للبيع في البنك المركزي.

وسجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك:

البنك                         الشراء           البيع

البنك المركزي             17.85           17.95

مصر                       17.79           17.89

الأهلي المصري           17.78           17.88

فيصل                     17.86            17.96

بنك القاهرة               17.86            17.96

الإسكندرية                 17.86           17.96

التجاري الدولي           17.86            17.96

أبو ظبي الإسلامي        17.87            17.96

قناة السويس                17.86           17.96

البركة                      17.86           17.96


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