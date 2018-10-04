هكذا تحالف الإخوان مع «الوطني المنحل»

04 أكتوبر 2018 - 08:06 م

أكد طارق البشبيشي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة تحالفت بشكل علنى مع الحزب الوطنى المنحل فى فترة من الزمن، تجنبًا لمشاكل داخلية حلت بها.

وقال "البشبيشي"، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تحسب الإخوان جميعًا وقلوبهم شتى، وهناك بعض الأمثلة التى عايشتها بنفسى بينهم، كانت المشاكل بين المحامين الإخوان عميقة وكبيرة حتى أن بعضهم قرروا انتخاب مرشح الحزب الوطنى فى انتخابات النقابة".

وأضاف: "لو ترشح القيادى الإخواني فلان الفلاني، وشاهدت بنفسى كيف كانوا يشتبكون بالأيدى واللسان، أيضًا معظم الاجتماعات الإدارية الإخوانية هي اجتماعات للغيبة والنميمة بعضهم على بعض".

وتابع: "وهناك من الإخوانيين من يستولى على أموال أقرانه بحجة توظيفها ثم يسرقها".

واختتم: "أما الكارثة المهلكة فهى انحياز لجان فض المنازعات الإخوانية لأحد القيادات إذا كان طرفًا فى مشكلة بينه وبين عضو عادى من عموم الإخوان".



