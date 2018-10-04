اتحاد جدة يسقط أمام الفتح بثنائية

04 أكتوبر 2018 - 08:29 م

سقط فريق اتحاد جدة أمام مضيفه الفتح، بهدفين دون رد، فى المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب «مدينة الأمير عبد الله»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

سجل ثنائية فريق الفتح عبد القادر الوسلاتى و منصور حمزى فى الدقيقتين 26 و 99 من زمن اللقاء، الذى شهد طرد لاعب الاتحاد زياد المولد فى الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وتعد هزيمة الفتح الرابعة هذا الموسم لفريق النمور بالدوري السعودى بجانب تعادل مع فريق الوحدة، ليبقى رصيده عن نقطة واحدة فى المركز السادس عشر والأخير.

وفى مباراة أخرى تغلب فريق الرائد الذى يلعب له المدافع المصرى محمد عطوة على نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة.