بالصور.. استقبال حافل لبعثة الزمالك في السعودية

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حرص مسئولو اتحاد كرة القدم السعودي وإدارة نادي الهلال، على تجهيز استقبال حافل لبعثة الفريق الأول بنادي الزمالك، في مطار الرياض قبل القمة المنتظرة بين الفريق الأبيض والهلال يوم السبت المقبل في السوبر المصري السعودي.

ووصل قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي وأعضاء مجلس الإدارة، بجانب رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل وأعضاء مجلس الإدارة إلي قاعة كبار الزوار لاستقبال بعثة فريق الزمالك.

وتترقب بعثة نادي الزمالك استقبالا أسطوريا فور الوصول للأراضي السعودية بعد تخصيص طائرة خاصة لنقل الفريق من القاهرة إلى الرياض وإعادتها لمصر مرة أخرى عقب انتهاء موقعة السوبر بكأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.




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