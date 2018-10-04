أبطال الرياضة في حرب أكتوبر.. من الملاعب لمرمى إسرائيل

04 أكتوبر 2018 - 08:39 م

تحتفل مصر بالذكرى الـ45 من نصرها التاريخي فى حرب أكتوبر 1973، والذي شهد مشاركة نجوم الرياضة المصرية فى مختلف الألعاب ومن الكثير من الأندية المختلفة فى هذه الحرب.

وتستعرض "المصريون" في هذا التقرير، أبطال مصر الرياضيين الذين شاركوا فى حرب أكتوبر 1973، الذين نجحوا فى التحول من الملاعب إلى ميادين القتال.

يأتى على رأس قائمة أبطال مصر الرياضيين الذين شاركوا فى حرب أكتوبر المعلق الكروى الراحل محمود بكر، أحد أشهر المعلقين فى تاريخ كرة القدم المصرية، ونجم النادى الأوليمبى السكندرى، التحق بالقوات المسلحة منذ 67، وكان يحمل رتبة نقيب في سلاح الاستطلاع بقوات المشاة.







كما أن اللواء محمد عبدالعزيز قابيل، أحد نجوم الزمالك في فترة الخمسينيات، يعد أحد نجوم حرب أكتوبر، والذى شارك وكان قائد الفرقة الرابعة المدرعة المكلفة بتأمين المشاة خلال الحرب.

ويأتي أيضًا في القائمة الراحل الجنرال محمود الجوهرى، صاحب إنجاز الصعود لمونديال 90، حيث كان ضابطًا بالجيش المصرى برتبة مقدم في سلاح الإشارة في تلك الفترة العصيبة.





وساهم الراحل حمادة إمام، نجم نادى الزمالك، ومنتخب مصر بدور فى حرب أكتوبر، وتخرج في الكلية الحربية ليعمل ضابطًا بالقوات المسلحة، ليكن أحد الضباط المشاركين في حرب أكتوبر 1973، أحيل إلى المعاش برتبة عقيد.





وشهدت حرب أكتوبر المجيدة أيضًا مشاركة صبرى سراج، لاعب سابق لكرة اليد بنادى الزمالك، والذى فقد ذراعه أثناء مشاركته مع قوات الدفاع الجوى في اصطياد طائرات العدو في 6 أكتوبر 73 ضمن الجيش الثالث الميداني.





وأيضًا شارك سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وصائد البطولات للكرة المصرية، والذى تم استدعاؤه للتجنيد بعد حرب 67 ليشارك في حرب 73.





شارك أيضًا في حرب أكتوبر المجيدة، اللواء حسام طه، الحكم الدولي السابق، والذي عمل ضابطًا بسلاح الإمداد والتموين.

وشارك فكرى صالح، مدرب حراس المرمى بنادى وادى دجلة، وأصغر مدرب حراس للمنتخب الوطنى فى التاريخ، فى انتصارات أكتوبر كضابط صاعقة.





وأيضًا هاني سرور، حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق، أبطال مصر في عبور سيناء 1973، فقد تم استدعاؤه قبل العبور بنحو 5 أيام ليشارك فى الملحمة العظيمة، وكذلك الحال بالنسبة لمبارك عبد المتجلى، وسمير عبد الله، وعادل شرف، وعبد الحميد شاهين، أحد حراس الزمالك فى عصوره الذهبية، وإبراهيم مبروك، ومحمود أحمد على، واللواء منير ثابت.