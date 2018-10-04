قريبًا.. اكتشاف 4 حقول غاز أكبر من "ظهر"

04 أكتوبر 2018 - 09:02 م

أكد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، أنه من المنتظر إعلان الدولة عن اكتشاف 3 أو 4 حقول غاز طبيعي في المياه العميقة باحتياطات أكبر من حقل "ظهر" قريبًا، مشيرًا إلى أن حقل "فجر" يتوقع أن يحتوي على احتياطات غاز كبيرة للغاية.

وقال "هديب"، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه من المتوقع أن يتم الإعلان أيضًا عن اكتشاف حقول غاز كبيرة في البحر الأحمر الفترة المقبلة.

وأضاف أنه للمرة الأولى منذ الستينيات يكون لمصر إستراتيجية شاملة في التنمية والإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي يتم إنجازها تعد طفرة غير مسبوقة في مصر، وذلك مع وجود 5 ملايين مواطن يعملون بها.