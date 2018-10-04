بمشاركة «النني».. آرسنال يقسو على كارباكا بثلاثية

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كارباكا

فاز فريق أرسنال الإنجليزي على مضيفه كارباكا الأذربيجانى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الخامسة بالدوري الأوروبي.

خاض محمد الننى المباراة اساسيا منذ البداية، وساهم فى الهدف الأول الذى سجله أرسنال خلال أحداث الشوط الأول عن طريق المدافع اليونانى سوكراتيس فى الدقيقة الرابعة ، بعدما رفع عرضية من ضربة ركنية قابلها ناتشو مونريال برأسه لتصطدم بالمدافع اليونانى وتسكن شباك الفريق الأذربيجانى.

وفى الشوط الثانى نجح اللاعب الشاب سميث روى من إضافة الهدف الثانى لفريق الجانرز فى الدقيقة 53، واختتم ماتيو الغندوزى ثلاثية أرسنال فى الدقيقة 80 من زمن المباراة.

وفى المباراة الأخرى بالمجموعة تعادل فريق فورسكلا بولتافا الأوكرانى مع ضيفه سبورتنج لشبونة البرتغالى بنتيجة 1– 1.

وتصدر أرسنال المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ثم سبورتنج لشبونة 4 نقاط، فورسكلا بولتافا الثالث بنقطة واحدة وأخيرا كارباكا بدون نقاط.


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