كهربا: لا نخشى الهلال.. وهذه رسالتي لجمهور الاتحاد

04 أكتوبر 2018 - 09:47 م

تمنى محمود عبد المنعم، صانع ألعاب الزمالك والمنتخب الوطني، أن تليق مباراة الزمالك والهلال في السوبر المصري السعودي، باسم الفريقين الكبيرين.

وتابع كهربا في تصريحات تليفزيونية "الهلال تعاقد مع 8 لاعبين محترفين على أعلى مستوى ونجوم دوليين ونعلم جيدًا أن المباراة صعبة وليست سهلة".

وأضاف "جروس يعلم جيدًا مواطن القوة والضعف في الدوري السعودي من واقع تدريبه لأهلي جدة".

وأوضح :" لا نخشى الهلال رغم قوته، وجروس على دراية كبيرة بالدوري السعودي".

واختتم لاعب الزمالك تصريحاته قائلًا : "جماهير اتحاد جدة وحشتوني كثيرًا".