إسرائيل كانت تخشي من الفناء فى حرب أكتوبر المجيدة

04 أكتوبر 2018 - 10:30 م

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية والمفكر السياسي إن فترة حرب 6 أكتوبر، كانت عامرة بالرموز في وزارة الخارجية وأدوا دورهم على أكمل وجه.



وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن إسرائيل ظلت تعد الساعات إبان حرب أكتوبر بعد الضربات المصرية، وكانت تتحدث عن فنائها لولا الولايات المتحدة الأمريكية التي فتحت جسراً لمدها بالأسلحة.

