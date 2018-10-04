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الكلاب تتظاهر في بريطانيا بسبب هذا الأمر

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المصريون ووكالات

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تشهد لندن أول وأكبر مسيرة للكلاب احتجاجًا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف اختصارا باسم «بريكسيت»، بحسب عدد من الصحف البريطانية.
ويقول أصحاب كلاب من منظمي المسيرة، بحسب إذاعة «بي بي سي»، إن آلاف الكلاب من أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة ستجوب حي ويستمنستر، حيث توجد المقار الحكومية الرئيسية والبرلمان، لتنبح في وقت واحد ضد «بريكسيت»، و«للمطالبة» باستفتاء جديد.
ويعتقد المنظمون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تعليق برنامج جوازات المرور الأوروبي للحيوانات الأليفة، ما يعني عدم استطاعة مالكي الكلاب وتلك الحيوانات من اصطحابها في رحلاتهم.
ويخشى منظمو المسيرة من ارتفاع كلفة الطعام والأمصال المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، ومن التضييق على استقدام عمالة ماهرة من الأطباء البيطريين في حال فرض تأشيرات دخول وقواعد عمل جديدة من قبل الحكومة البريطانية.

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