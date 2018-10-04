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على كارباكا الأذربيجاني..

بمشاركة النني..أرسنال يفوز بثلاثية في الدوري الأوروبي

الرياضة

النني و سانشيز
النني و سانشيز

المصريون ووكالات

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حقق أرسنال فوزا كبيرا على مضيفه كارباكا الأذربيجاني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة الدوري الأوروبي.
سجل ثلاثية أرسنال، سوكراتيس باباستاثوبولوس في الدقيقة 4، وسميث روي في الدقيقة 53، وماتيو جندوزي في الدقيقة 80.
الدولي المصري محمد النني شارك في التشكيل الأساسي لأرسنال، وقدم أداء طيبا، وساهم في فوز فريقه اليوم.
الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، بفارق الأهداف فقط عن سبورتينج لشبونة البرتغالي صاحب المركز الثاني، فيما يأتي فورسكلا بولتافا الأوكراني وكارباكا الأذربيجاني في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.
وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، فاز سبورتينج لشبونة البرتغالي على فورسكلا بولتافا الأوكراني بنتيجة 2-1.
وفي مباريات أخرى أقيمت في الجولة ذاتها، وفي نفس التوقيت، فاز باير ليفركوزن الألماني على آيك لارناكا القبرصي 4-2، وزيوريخ السويسري على لودوجوريتس البلغاري 1-0، ولايبزيج ألماني على روزنبورج النرويجي 3-1، وريد بول سالزبورج النمساوي على سيلتك الاسكتلندي 3-0.

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