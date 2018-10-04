أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أن الرئيس دونالد ترامب أقر استراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب.
وقال بولتون خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن الاستراتيجية الجديدة ستكون أوسع من سابقاتها، وستجمع بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية لمحاربة الإرهاب الموجودة لدى الولايات المتحدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ستركز على حماية الولايات المتحدة وحدودها وبنيتها التحتية، مؤكدا أن واشنطن ستعمل مع حكومات أجنبية وستحثها على «تقاسم الأعباء» فيما يخص مكافحة الإرهاب.
وأشار بولتون إلى أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تعير اهتماما كبيرا لإيران، متهما إياها بدعم حماس و«حزب الله» و«الجهاد الإسلامي» المدرجة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة.
واعتبر بولتون أن إيران كانت «أكبر ممول للإرهاب الدولي» منذ عام 1979، مضيفا أن الولايات المتحدة ستسعى إلى ألا تكون هناك أي استثناءات من الحظر على استيراد النفط الإيراني، حتى تتقلص واردات إيران النفطية إلى الصفر.
وأكد بولتون كذلك أن «الجماعات الإرهابية الإسلامية المتطرفة تشكل خطرا بالغا على الولايات المتحدة ومصالحها في الخارج».