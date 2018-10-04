جيش الاحتلال يستهدف نقطة طبية على حدود غزة

04 أكتوبر 2018 - 10:00 م

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء الخميس، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بقذيفة، نقطة طبية تابعة لها.



جاء ذلك في بيان للناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، وصل الأناضول نسخة منه.



وأوضح القدرة أن النقطة تقع في قرية خزاعة، شرق مدينة خانيونس، جنوبي القطاع، قرب الحدود مع إسرائيل.



وأضاف أن قذيفة إسرائيلية - لم يوضّح نوعها - ضربت الموقع، ما أدّى إلى أضرار في المحتويات، دون الإشارة إلى خسائر في الأرواح.

ومنذ انطلاق مسيرات "العودة" السلمية على حدود القطاع، في مارس/آذار الماضي، تقيم وزارة الصحة نقاطًا طبية لمعالجة المصابين جراء القمع الإسرائيلي.