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قناة عبرية:

إسرائيل تعتزم إغلاق مؤسسات أونروا في القدس

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قضية القدس
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المصريون ووكالات

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كشف تقرير إعلامي إسرائيلي، مساء الخميس، عزم تل أبيب إغلاق جميع مؤسسات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في مدينة القدس المُحتلّة.
ويوضح التقرير، الذي بثته قناة "الأخبار" (القناة الثانية سابقًا)، أن بلدية القدس التابعة للاحتلال وضعت خطة تتضمن إنهاء عمل الوكالة في المدينة، وإغلاق مؤسساتها، بما فيها المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال.
كما يشمل المخطط أيضًا إنهاء تعريف مخيم شعفاط، شمالي القدس، كـ"مخيم للاجئين".
وأضافت القناة أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أغسطس/آب الماضي، إيقاف مساعدات واشنطن المالية للأنروا؛ شجع إسرائيل على المضي في اتخاذ إجراءات بحق الوكالة الأممية في المدينة المحتلة.
ولفتت إلى أن المخطط تمت صياغته بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، وسيتم عرضه قريبًا على الحكومة للمصادقة، دون تحديد موعد.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال رئيس "بلدية القدس"، نير بركات، إنه سيدفع نحو "طرد الأونروا من المدينة".
وفي خطوات لاحقة، حسب تقرير "الأخبار" العبرية، فإن إسرائيل بصدد مصادرة جميع مباني الوكالة في القدس، ونقل ملكيتها إلى بلدية الاحتلال. 

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