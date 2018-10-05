وقام النجم المصري بتلبية رغبة المدير الفني لنابولي، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وأهداه قميصه عقب نهاية المباراة التي خسرها "الريدز" 1-0، في حين نال صلاح عقب المباراة انتقادات عدة بعد المستوى المتراجع الذي بدا عليه.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عاد مشجعو ليفربول لإطلاق عنان غضبهم على راموس بعد أن شاهدوا صلاح، يضع لاصقا طبيا على موضع الإصابة، التي تسبب بها مدافع ريال مدريد مايو الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغرد عدد من مشجعي ليفربول قائلين: "اللعنة عليك يا راموس، انظر فقط إلى كتفه".

في حين كتب آخر: "لا أعرف الكثير عن مهنة الطب ، لكن الحقيقة أنه لا يزال يعاني من إصابة كتفه، هل يؤثر ذلك على حركته؟ أو على المنعطفات المفاجئة على الكرة أو توازنه؟"

وقال آخر: "أعتقد أن إصابة صلاح ما زالت تزعجه".

يذكر أن الجماهير الإنجليزية أطلقت صافرات الاستهجان بحق راموس، في مباراة إنجلترا وإسبانيا، في دوري أمم أوروبا لكرة القدم، متهمين إياه بإلحاق الأذى المتعمد والقوي بـ"الملك المصري".