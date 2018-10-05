» طقس اليوم مائل للحرارة والعظمى تسجل 33 درجة

05 أكتوبر 2018 - 09:26 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم الجمعة 5 أكتوبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوبه نهارًا لطيف ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط،؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية ، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 24 31

بلطيم 23 30

مطروح 21 29

السلوم 23 27

سيوة 23 34

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

العريش 21 29

رفح 20 29

الإسماعيلية 20 32

السويس 20 32

رأس سدر 22 31

نخل 16 30

نويبع 25 32

طابا 21 30

كاترين 17 30

الطور 24 33

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 25 34

مرسى علم 27 35

الفيوم 22 34

بنى سويف 22 34

المنيا 21 33

أسيوط 22 34

سوهاج 24 37

قنا 24 39

الأقصر 24 40

أسوان 26 41

أبو سمبل 26 41

الوادي الجديد 26 38

شلاتين 26 35

ابو رماد 28 34

راس حدربة 28 33

حلايب 28 33