» الزراعة: حل أزمة القطن خلال ساعات

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وعد حامد عبد الدايم، متحدث وزارة الزراعة، بحل أزمة القطن خلال الساعات المقبلة.

وقال "عبد الدايم"، في تصريحات لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، إن الوزير يولي أزمة القطن أهمية كبرى، وسيتم استلام المحصول سريعا من الفلاحين.

وأشار المتحدث باسم الزراعة، إلى أن الفلاح بناء على سعر الحكومة الذي تم إعلانه قام بزراعة أرضه ولكن بعد تراجع المسئولين فى الاستلام تسبب هذا الأمر فى خسارة الفلاحين وسينعكس هذا الأمر على زراعة المحصول بشكل عام.

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