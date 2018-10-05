فرحات مدافعًا عن البرادعي: الدلالة مفهومة

05 أكتوبر 2018 - 10:18 ص

استنكر الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستورى، حملات الهجوم الدائمة على الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الذرية ونائب رئيس الجمهورية الأسبق، مشيرا إلى أن هذا الاندفاع يحدث إذا تم ذكر اسم البرادعى فى أى سياق وفي أي مجلس وبطريقة غير أدبية على الإطلاق.

وقال "فرحات"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "كلما ذكر اسم البرادعي في أي سياق انهال عليه الهجوم تعدى حدود الموضوعية والأدب".

وأضاف "الدلالة مفهومة، فالرجل يقع بين شقي رحي صراع حاد لأطراف القوة السياسية في مصر، ولكن تبقى مبادئه الأمل ولو بعد حين".

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى مع المنشور، فقالت خيرية شعلان "للأسف هذه الحقيقة".

وقالت جيهان محمد: "في العمق تحياتي استادنا المحترم".

وقال محمد الغريبى "صدقت فهو عالم ولابد من احترام العلماء".