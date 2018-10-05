» المالية: عودة الموظفين إلي مأمورية النزهة

05 أكتوبر 2018 - 10:20 ص

أكدت وزارة المالية حرصها على تطوير بيئة العمل في جميع المواقع بالوزارة والمصالح الإيرادية التابعة لها، وهو الأمر الذي تعكسه مشاريع تطوير العديد من مأموريات الضرائب التي يجري العمل فيها حاليا وتم الانتهاء من بعضها مثل مأمورية حلوان والطور بجنوب سيناء والقصير بالبحر الأحمر وسان ستيفانو بالإسكندرية.

وأشار بيان أصدرته وزارة المالية أمس، الخميس، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير مأمورية ضرائب النزهة بمنطقة "السواح" لنقل العاملين من مبنى مركز كبار الممولين بمدينة نصر إليها لحين الانتهاء من المركز النموذجي الدائم بمنطقة روكسي والذي سيضم عدد من المأموريات بما فيها النزهة، وذلك نظرًا لأنه سيتم حاليًا إعادة هيكلة مبنى كبار الممولين لكي يتحول إلى مركز ضريبي مدمج شامل يغطي كافة أنشطة الضرائب لكبار الممولين بما فيها الضرائب العقارية، بحيث يتعامل كبار ممولي الضرائب مع جهة واحدة فقط في كل ما يتعلق بمنظومة الضرائب مما يمثل تطورًا نوعيًا في أداء الإدارة الضريبية ويسهم في تحسين تصنيف مصر في مؤشرات ممارسة العمال والاستثمار علي المستوي الدولي.

وأوضح البيان أن وزارة المالية تعمل علي تطوير جميع المأموريات الضريبية علي مستوي الجمهورية بالكامل ضمن خطة التطوير ورفع كفاءة اداء مصلحة الضرائب المصرية وتوحيد إجراءات العمل الضريبي لقانوني الضريبة علي الدخل والضريبة علي القيمة المضافة، بما يبسط الإجراءات ويقلل الوقت والجهد ويزيل البيروقراطية التي تواجه مجتمع الأعمال خلال التعامل مع الإدارة الضريبية.

وأكد البيان أن وزير المالية وجه قيادات مصلحة الضرائب بضرورة الانتهاء من جميع مشاريع تطوير المأموريات الضريبية في أسرع وقت ممكن، مع توفير جميع الأدوات والأجهزة المساعدة لمأموري الضرائب بها بحيث يكون التطوير شامل وكامل وبما يرقي لتطلعات مأموري الضرائب وجميع العاملين بهذه المأموريات ليتواكب هذا التطوير في مقرات العمل مع منظومة ميكنة العمل الضريبي ومنظومة المالية الحكومية التي تنفذها الوزارة علي مستوى الجهاز الإداري للدولة ككل.

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