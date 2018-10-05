تعرف علي موعد زيارة الرئيس السيسي لروسيا

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روسيا

الصحفيين

عبد الفتاح السيسي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية  "الكرملين"، ديمترى بيسكوف، بالأمس، أن موعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا فى 17 أكتوبر الجاري .

وقال بيسكوف فى تصريح لوكالة أنباء " تاس" الروسية إن  "التحضيرات جارية من أجل الاجتماع".

وكان مساعد الرئيس الروسي، يورى أوشاكوف، أعلن أول أمس، أن موسكو تجرى مباحثات نشطة للتحضير لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا.

وقال أوشاكوف فى تصريح للصحفيين: "يجرى حاليا التحضير بشكل نشط ودقيق لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي".


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