تسريبات لوزير إخواني يرافق فتاة فرنسية تثير الجدل

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عرب وعالم

يتيم
جانب من التسريبات

متابعات- محمد الخرو

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تسريب

فتاة فرنسية

محمد يتيم

وزير اخواني

ظهر وزير التشغيل المغربي محمد يتيم القيادي بحزب العدالة والتنمية، الذراع السياسية لجماعة الإخوان بالمغرب في أحد الفنادق بالرباط، برفقته فتاة فرنسية، وذلك بعد أيام من التسريب الذي انتشر للوزير أثناء اصطحابه لذات الفتاة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتعرض الوزير المغربي لانتقادات واسعة بعد تسريب فيديو ظهر فيه ممسكا بيد فتاة شابة، في أحد الشوارع الرئيسية للعاصمة باريس، وذلك لكونه متزوجًا ولديه أبناء، فضلا عن حساسية موقعه بالحكومة.

ولم تنته عاصفة الانتقادات التي طالت الوزير، حتى وقع تسريب صور جديدة له برفقة الفتاة نفسها، ظهر في واحدة منها وهو يتناول وجبة معها داخل أحد فنادق الرباط، بينما بدا في الصورة الأخرى ممسكا بيدها في مكان يشبه الحديقة العامة.

وكان "يتيم" أكد في تصريحات إعلامية أن الفتاة هي "خطيبته"، لكنه أقر أن العلاقة بينهما لا تزال "غير قانونية ولم يتم توثيقها"، بسبب عدم طلاقه من زوجته الأولى حتى الآن، مؤكدًا على علم أفراد أسرتهما بعلاقتهما.

وانتقد المغاربة بشدة سلوك الوزير، بعد ظهوره المتكرر رفقة الفتاة، كما أثار هذا الأمر امتعاض بعض الأحزاب على غرار "حركة التوحيد والإصلاح" التي وجهت تنبيهًا للوزير، معتبرة أن ما قام به "يخالف ما تقوم عليه الحركة من مبادئ وقيم، معتبرة أن فعلته "أساءت لصورته ومقامه".

شاهد الفيديو والصور..




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