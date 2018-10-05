"السعد" يروي تفاصيل اعتداء "مرتضى" على زكي بدر

05 أكتوبر 2018 - 10:38 ص

كذب رجل الأعمال أشرف السعد، والمقيم بلندن منذ 20 عامًا، مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، حول ما يدعيه بالتعدي علي وزير الداخلية الأسبق، زكي بدر.

وقال "السعد"، في تغريدة بـ"تويتر"، "مرتضى قال إنه اعتدى على زكى بدر بالحذاء، وأنا بقوله أنت كداب ده حطك فى شوال عشان سارق خمسة مليون دولار".

وتابع: "لو راجل هات أمر الاعتقال الصادر باسمك أنت وفريد الديب وهي وثيقة مستحيل فقدانها ووري الناس مكتوب فيها ايه ولماذا افرجت عنك المحكمة بعد 6 شهور وتحويلات قبرص بعد وفاة زكى بدر".







