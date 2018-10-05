» سيدة ترفع دعوى لإلزام طليقها بدفع 11 ألف جنيه "فسح"

05 أكتوبر 2018 - 10:41 ص

تقدمت سيدة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بـ"نفقة فسح" تبلغ 11 ألف جنيه لأطفاله.

وذكرت الدعوى أن طليقها تخلف عن دفع النفقات الخاصة بأطفالها الثلاثة منذ 3 سنوات بعد زواج دام 14 عاما وحرمها من حقوقها المؤخر وقائمة المنقولات التى تعدت مبلغ 210 آلاف جنيه.

وتابعت الزوجة أنها تقدمت بمستندات لإلزامه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة مستندات رسمية لتحميلها نفقات أبنائها بخلاف المصروفات الأخرى، والتى تحصلت على أحكام قضائية.

وأضافت الزوجة، عندما طالبته بكل تلك النفقات التى دفعتها لأطفاله تنصل من حقوقهم رغم امتلاكه أضعاف المبالغ المقتضى بها من المحكمة، والتى لا يجد مانع فى إنفاقها على طفله من زوجته الجديدة.



