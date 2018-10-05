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مجلس الوزراء: طرق تطبيق منظومة النقل الذكي

الحياة السياسية

مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولي

وكالات - حنان حمدتو

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وزارة النقل

الطرق

مصطفى مدبولى

النقل الذكى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالأمس اجتماعًا لاستعراض دراسة الجدوى الاقتصادية التى تم إعدادها لتنفيذ منظومة النقل الذكى، وذلك بحضور وزيرى النقل، والاتصالات.

وفى الاجتماع تم تقديم عرض حول ما تم اتخاذه من إجراءات ودراسات تتعلق بمنظومة النقل الذكى، حيث تمت الإشارة إلى أن نطاق عمل دراسة الجدوى الاقتصادية للمنظومة قد شمل نحو 20 طريقاً كمرحلة أولى بأطوال وصلت إلى حوالى 6000 كم، من المقرر أن يتم تجهيزها بالبوابات ونقاط التحكم وتدبير وتركيب الشبكات والجسور المعدنية والمعدات والمستشعرات عليها، هذا إلى جانب إنشاء المراكز الرئيسية وتدبير الأجهزة والمعدات والبرامج اللازمة لتشغيل المنظومة، وإنشاء محفظة إلكترونية ونظام للدفع والتحصيل الإلكتروني، فضلاً عن توفير الربط بين المركز الرئيسى ونقاط التحكم على الطرق، كما تضمنت الدراسات كافة الأمور المتعلقة بالتشغيل والصيانة لمدة عشر سنوات.

وتمت الموافقة على بدء الإجراءات التنفيذية لتطبيق منظومة النقل الذكى على 6 طرق من طرق المرحلة الأولى ( القاهرة / الاسكندرية الصحراوى- القاهرة /الإسماعيلية/ بورسعيد- القاهرة /السويس الصحراوى- القاهرة / القطامية العين السخنة- الدائرى الإقليمى – شبرا / بنها)، وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على أن تكون هناك إدارة على أعلى مستوى للمنظومة، والانتهاء من تدقيق الأرقام والحسابات المختلفة المتعلقة بدراسة الجدوى الاقتصادية للمنظومة، قبل البدء فى التنفيذ، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية بالمشاركة فى أعمال المشروع مع اللجنة المكلفة.


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