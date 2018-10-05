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رصف وإنارة شوارع الأقصر

قبلي وبحري

نائب الأقصر
النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر

أمينة عبد العال

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مجلس النواب

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حصل النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، على موافقة وزارة التخطيط بتوفير مبلغ مالي لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق الدائرة إلى جانب توفير 300 كشاف كهربائي لاستكمال إنارة عدد من شوارع الدائرة.

وقال "إدريس"، في بيان له اليوم، إن موافقة وزارة التخطيط تأتي تكليلًا للمساعي والجهود التي بذلناها خلال الفترة الأخيرة مع المسئولين المعنيين في الوزارات، وذلك لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، والقضاء على مشكلة القمامة وانتشار العشوائية في شوارع المحافظة.



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