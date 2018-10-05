» "عبد العال" يكشف بالأسماء أين سيذهب إعلاميو "بيراميدز"

05 أكتوبر 2018 - 10:58 ص

كشف المحلل الرياضي رضا عبدالعال، عن التوجهات الإعلامية لإعلاميي قناة "بيراميدز" بعد غلقها بقرار من مالك النادي تركي آل شيخ.

وتابع خلال تغريدة بـ"تويتر": "طيب خدو الثقيلة دى الجماعة بتوع بيراميدز، تركي آل شيخ وعدهم انه هيجيب لهم شغل فى أماكن تانية".

وأضاف:"مدحت شلبى موعود بشغلانه فى mbc مصر، وعفيفى كذلك، ومرتضى موعود بقناة للزمالك، والغندور ملوش عرض لغاية دلوقتي، وفايق كمان مش معروض عليه حاجة".

وأردف في تغريدته: "بس لغاية الوقت كلها وعود وشلبى مكتئب جدا والصقر (أحمد حسن) مكتئب جدا".

وكشف عن معلومة "إم بي سي"، قائلًا: "mbc مصر مش ناويين يعملوا برنامج رياضي ومشاكلها مع بريزنتيشن مش هتخليها تفكر فى برنامج رياضى".

جدير بالذكر أن قناة بيراميدز قد أوقفت البث ووضعت تنويه علي شاشتها قالت: "تضامنا مع ما يتعرض له الزملاء في قناة بيراميدز من مضايقات، تتوقف القناة عن البث التلفزيوني، معتذرين لمشاهدينا الأوفياء".







