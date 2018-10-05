» بالفيديو.. "عجل" يتسبب في ذبح زوج لزوجته

05 أكتوبر 2018 - 10:59 ص

كشفت عطيات إسماعيل، والدة قتيلة القليوبية، عن تفاصيل ذبح ابنتها على يد زوجها، قائلة: "جوز بنتي كان بيدبح عجل وأثناء ذبحه وقع على الأرض، فتعصب وتنرفز وراح ضرب بنتي فوقعت على الأرض وضربها في رقبتها بالسكينة وماتت".

وأضافت "إسماعيل"، خلال حوارها لبرنامج "أمن مصر" مع الإعلامي حسن محفوظ، المذاع على فضائية "إل تي سي"، أن ابنتها متزوجة منذ 11 عامًا، ولديها 4 أطفال.

ودخلت أم المجني عليها في نوبة بكاء شديدة على الهواء، قائلة: "أنا عايزة حق بنتي، ودم بنتي مش هسيبه، حرام اللى بيحصل دا حرام".

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