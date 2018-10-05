» مشاجرة بين عائلتين للخلاف على مطب صناعي

05 أكتوبر 2018 - 11:00 ص

نجحت قوات الأمن فى القليوبية اليوم الجمعة، فى السيطرة على مشاجرة بين عائلتين فى قليوب للخلاف على مطب صناعي.

وأسفرت المشاجرة عن اشتعال النيران فى أحد مخازن البصل وتمت السيطرة على الحريق، وضبط طرفى المشاجرة.

وردت معلومات للعقيد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، باشتعال النيران فى مخزن للبصل جراء المشاجرة، وتبين أن سبب المشاجرة مشادة كلامية بين طرفين تحولت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على إنشاء مطب صناعي وقام أحد الأطراف بإشعال النيران فى مخزن بصل فى مكان الواقعة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



