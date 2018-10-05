طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم تعرف علي السبب

05 أكتوبر 2018 - 11:09 ص

قال النائب منتصر رياض، عضو مجلس النواب عن دائرة قسم أول الجيزة، إن ارتفاع كثافة الفصول الدراسية فى المدارس أمر يهدد استيعاب الطلاب، ويتسبب فى ضياع يومهم الدراسى بلا فائدة، مؤكدًا أن مشكلة تقضى على أي محاولة لتطوير التعليم في مصر.

وطالب "رياض" في طلب إحاطة قدمه ضد الدكتور طارق خالد شوقي وزير التربية والتعليم بضرورة تدخل الجهات المعنية والمسئولة عن التعليم بإنشاء فصول ومدارس جديدة لاستيعاب حجم الطلاب المتزايد، وعدم ترك الأمر على ما هو عليه الآن، حتى لا ينهار التعليم بشكل تدريجى وبشكل أسوأ مما عليه الآن.

وشدد على أن الكثافة الطلابية داخل الفصول لها مشاكل كبيرة فى إفشال العملية التعليمية، خاصة أنها لا تساعد المُعلم على محاورة كافة الطلاب داخل الفصل الواحد، بالإضافة إلى أنها تمثل إرهاقاً كبيراً على المعلم، ومن ثم لا يمكنه تحديد مستوى طلابه وأحياناً عدم التمييز بين المتميز والسيئ.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدم استيعاب ما يقوله المعلم يؤدي بشكل مباشر إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية والتي تبلغ ميزانيتها مليارات الجنيهات، مطالبا بالعمل بنظام الفترتين الذى يعد الحل القوى والفعال فى ظل ضعف إمكانيات هيئات الأبنية التعليمية.



