مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في البحيرة

05 أكتوبر 2018 - 11:09 ص

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة صعقًا بالكهرباء أثناء تركيبه وصلة كهربائية في البحيرة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، تفيد بوفاة "أحمد.ع"، 62 سنة، بالمعاش، مقيم مدينة إدكو "جثة هامدة"؛ ادعاء صعق كهربائى.

وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب نتيجة صعق كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال نجله محمد 25 سنة قرر أنه أثناء قيام والدة المتوفى بتركيب وصلة كهربائية بمنزله صعقه التيار الكهربائى وتُوفى، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى ذلك وتحرر المحضر اللازم.