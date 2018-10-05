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واشنطن بوست تفاجيء قراءها بشيء مثيرعن خاشقجي

"واشنطن بوست" تفاجئ قراءها بشيء مثير عن خاشقجي

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"واشنطن بوست" تفاجئ قراءها بشيء مثير عن خاشقجي

الحياة السياسية

واشنطن بوست تفاجيء قراءها بشيء مثيرعن خاشقجي
واشنطن بوست تفاجيء قراءها بشيء مثيرعن خاشقجي

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تبنت صحيفة "الواشنطن بوست"، الدفاع منذ اليوم الأول عن الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، عقب اختفائه بعد دخوله إلى القنصلية السعودية الثلاثاء الماضي.

وقامت الصحيفة، في عددها الصادر اليوم، في صفحة الآراء، بترك مساحة فارغة في العمود المخصص تحت اسم خاشقجي وصورته خالية لتسليط الضوء على اختفائه فقط، حيث تَرَكُوا هذا العنوان "صوت مفقود".

كما قالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم لقد كان ولي العهد في جميع أنحاء الولايات المتحدة يبشر برؤيته لمجتمع سعودي أكثر حداثة، ويدعو للانفتاح إذا كان ملتزمًا حقًا بهذا الأمر، فإنه سيرحب بالنقد البناء من جانب الوطنيين مثل خاشقجي وسيبذل كل ما في وسعه لضمان أنه حر وقادر على مواصلة عمله.

يذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كان قد أعلن أن وكيل الوزارة للشئون السياسية والاقتصادية استقبل السفير التركي في الرياض.

كما  أكد السفير السعودي في أنقرة أنه أبلغ وزارة الخارجية التركية بأنه ليس لديهم معلومات عن الكاتب السعودي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أن السفارة تتابع الأمر.

وكانت الخارجية التركية قد استدعت السفير السعودي للاستفسار عن اختفاء خاشقجي.

فيما أوضحت أيضًا، أن خاشقجي خرج من مبناها في إسطنبول، موضحة أنها تتابع ما ورد في عدد من وسائل الإعلام حول اختفائه بعد خروجه.


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