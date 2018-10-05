"الليثي" يكشف أسرار جديدة عن رافت الهجان

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مصر

رأفت الهجان

محمود عبدالعزيز

الليثي

كشف الإعلامي عمرو الليثي عن ألسرار وكواليس تصوير مسلسل رأفت الهجان لبطلة النجم الكبير الراحل محمود عبدالعزيز.

وقال "الليثي" في مقال له بجريدة المصري اليوم تحت عنوان «30 سنة على رأفت الهجان» :"رأفت الهجان من المسلسلات القريبة لقلبي وقلوب المصريين جميعاً ووقف مع المسلسل الكثير والكثير من أجل خروجة بتلك الصورة"

وأضاف :"كنت سعيد الحظ بعملى مساعد مخرج مع المخرج الكبير يحيى العلمى فى هذا المسلسل الذي جسده العبقرى الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، واتذكر كل تفاصيل البروفات وقفشات الكبير محمود عبدالعزيز، الذى أطلق علىَ اسم شخصية موجودة فى المسلسل تسمى «جدعون شبطاى» لأننى كنت من أقوم بتحفيظه الدور وأنا الذى أشبط فيه وأقعد أزن عليه بالبلدى من أجل الملابس والإكسسوارات والراكورات وغيره".

وواصل "الليثي" حديثة بقولة:"صنع هذا المسلسل حالة من الألفة والتآخى بين كل فريق العمل فكنت سعيدًا سعادتنا أيام التصوير، فالهدف كان أنبل من أى قيمة مادية ولعلنى أذكر أن بطل العمل الفنان الكبير محمود عبدالعزيز فى الفترة التى كان ينتج فيها التليفزيون المصرى وقطاع الإنتاج مسلسل رأفت الهجان كان أجره فى القطاع الخاص مرتفعا جداً وكان معروفا أنه من أعلى الأجور فى السوق، لكن المدهش أن والدى رحمه الله السيناريست والمنتج الكبير ممدوح الليثى رئيس قطاع الإنتاج عندما اتفق معه على أجره فى المسلسل لم يضع الأستاذ محمود عبدالعزيز أى شروط، ولم يضع أى أرقام.

وتابع:"والمفاجأة أن أجره كان قليلاً جداً وزهيداً فلم يسأل كم أجره بقدر ما كان كل همه أن يقدم عملاً يخدم به وطنه.. الفن رسالة ومسلسل رأفت الهجان رغم مرور ثلاثين عاماً مازال وسيظل نموذجا مكتمل الأركان للرسالة الفنية الهادفة والصادقة ومازال مسلسل رأفت الهجان إلى يومنا هذا يقدم رسالته إلى شبابنا وأولادنا فى حب هذا الوطن والتضحية من أجله بكل ما هو نفيس وغالٍ.


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