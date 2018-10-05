القبة الحديدية سلاح الاحتلال لمقاومة الطائرات الفلسطينية

05 أكتوبر 2018 - 12:56 م

رفعت قوات جيش الاحتلال استعداداتها اليوم، الجمعة، بتكثيف تواجدها الأمني على الحدود مع قطاع غزة؛ تحسبًا لأي أعمال تنتج من المقاومة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن التحذيرات الإسرائيلية لسكان الغلاف؛ خوفًا من اندلاع اشتباكات على حدود مع عناصر المقاومة الفلسطينية، فضلًا عن إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة مما قد يؤدي إلى اشتعال مزيد من الحرائق بالأراضي الزراعية المحيطة بغلاف غزة.

وأضاف التقرير العبري، أن جيش الاحتلال نشر منظومة القبة الحديدية للتصدي لأي صواريخ قد تطلق من داخل القطاع.

من ناحية أخرى طالب وزير دفاع الاحتلال الجيش الإسرائيلي بالحفاظ على أقصى درجات اليقظة على الحدود مع قطاع غزة، وأمر ليبرمان لقيادات جيش الاحتلال بضرورة بتكثيف الاستعدادات لأي سيناريو محتمل قد يحصل على الحدود مع قطاع غزة.



