"مصر للطيران" تعلن قبول 260 طيارًا للانضمام إليها

05 أكتوبر 2018 - 01:09 م

قال الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنهم قرروا قبول دفعة جديدة من الطيارين المصريين تحت التدريب والبالغ عددهم 260 طيارًا للانضمام لشركتي مصر للطيران للخطوط الجوية، ومصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية إكسبريس؛ طبقًا للمحددات الواردة بالاعلان.

وأضاف "عادل"، "كما أعلنت الشركة الوطنية عن قبول دفعة جديدة من الشباب الذكور والإناث بالغ عددها 300 فرد للعمل بقطاع الضيافة الجوية بالشركة لمواكبة خطة تحديث أسطول الشركة الوطنية التي تتم حاليًا والتي تستهدف زيادة حجم الأسطول وتوسعة شبكة الخطوط".

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني وتماشيًا مع سياسة الدولة بتوفير فرص عمل وتدريب للشباب المصريين سواء داخل قطاع الطيران المدني المصري أو تأهيلهم لسوق العمل بالخارج ومن منطلق الدور الوطني لمصر للطيران الناقل الجوي لجمهورية مصر العربية.