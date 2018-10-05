أمن المنيا يكشف غموض مقتل شاب بطلق ناري

05 أكتوبر 2018 - 01:10 م

كشفت الأجهزة الأمنية فى المنيا، غموض مقتل شاب عُثر على جثته يوم الإثنين الماضي.

وردت معلومات للواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب يدعى "م.خ.ب"، 24 سنة، سائق، مصابًا بطلق نارى بالرأس، وملقى بالطريق الدائرى بالقرب من مطار المنيا.

تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة كل من "م.س" 21 سنة، سبق اتهامه فى 4 قضايا و"ى.م" 20 سنة عاطل، حيث اتفقوا فيما بينهم على استدراج المجنى عليه، بدراجته البخارية للطريق الدائرى، للاستيلاء عليها، وسرقة أمواله، وعندما قاومهم، أطلق الأول النار على رأسه من فرد خرطوش كان بحوزته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى والثالث بمحل سكنهم، وبالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، تم ضبط الأول والثانى.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



