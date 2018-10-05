بالأرقام.. أين ذهبت تبرعات تركي آل الشيخ للقلعة الحمراء؟

عمرو محمد
عقب تشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة، لحصر أموال تركي آل الشيخ التي تبرع بها للنادي الأهلي، والتي تلقتها خزينة النادي الأحمر وقدرها 119 مليون جنيه، ترصد "المصريون" أين ذهبت تلك الأموال من خزانة النادي.
كانت النسبة الأولى للاعب النادي الأهلي والصفقة الجديدة له صلاح محسن، والتي حصل بمقتضاها نادي إنبي علي مبلغ 42 مليون جنيه في أكبر صفقة بتاريخ الدوري المصري.
وكانت النسبة الثانية للاعب نادي الأهلي السعودي الحالي، والذي جدد له الأهلي بمبلغ 46 مليون جنيه قبل أن يتسغني عنه بعد ساعات من تجديد عقده، بسبب إمضاء عقد مع نادي الزمالك.
وتأتي المكافآت في المرتبة الأولي من أموال آل شيخ حيث تخطت 1.8 مليون دولار.
مغرب05:40 م
فجر
04:33
شروق
05:56
ظهر
11:48
عصر
15:09
مغرب
17:40
عشاء
19:10