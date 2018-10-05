بالفيديو.. وزير التعليم: "إحنا مش بتوع كلام وخلاص"

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المنظومة الجديدة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أولياء الأمور كانوا فريسة لرسالة تعليمية خاطئة منذ 30 عامًا؛ تتلخص في أن التعليم هو درجات الطالب فقط.

وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك حربًا بين أولياء الأمور والسوق بما تتضمنه من دروس خصوصية وكتب خارجية، وأن النظام الجديد سيحد بشكل كبير من هذه المشكلات.

ووجه وزير التعليم رسالة لـ الأهالي، قائلًا: "ثقوا فينا، إحنا مش بتوع كلام وخلاص".

وتابع: "سنلاحق ناشري الكتب الخارجية الذين يسرقون الملكية الفكرية للوزارة، ونستهدف ولي أمر وطالب بلا ضغوط في المنظومة التعليمية الجديدة".

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