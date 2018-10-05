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بعد زيارتها لريال مدريد..

سيارة مرسيدس لـ"عهد التميمي" في ألمانيا

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سيارة مرسيدس لعهد التميمي في ألمانيا
سيارة مرسيدس لعهد التميمي في ألمانيا

عبد القادر وحيد

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بالفيديو.. لحظة خروج عهد التميمي

ألمانيا

عهد التميمى

سيارة مرسيدس

GLA 2019

قامت شركة مرسيدس الألمانية باستقبال "عهد التميمي"، التي أطلق سراحها في يوليو الماضي من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقامت بإهدائها سيارة مرسيدس GLA 2019.

ويأتي إهداء الشركة الألمانية للتميمي عقب زيارتها لنادي ريال مدريد والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

يذكر أنه قد تم إهداء "التميمي"، قميصًا لنادي ريال مدريد يحمل اسمها والرقم تسعة، وتم التقاط صور لها مع النجم السابق للنادي ومدير العلاقات المؤسسية فيه إيميليو بوتراغوينيو، وذلك خلال زيارة التميمي مع عائلتها للمشاركة في عدة نشاطات اجتماعية وسياسية.

كما قام الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، باستقبالها الثلاثاء الماضي، في قصر قرطاج، برفقة أفراد عائلتها.

وأكد "السبسي"، أن دعوته للتميمي وتكريمها في تونس اعتراف متجدد وثابت بعدالة القضية الفلسطينية وبمكانتها في وجدان الشعب التونسي.


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