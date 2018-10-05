حقيقة فبركة "مصر للطيران" حوارًا مع فنانة عالمية

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بي بي سي

مصر لطيران

مجلة حورس

أدم بارون

سلط برنامج "ترندينج" المذاع على قناة "بي بي سي بالعربية"، الضوء على واقعة فبركة مجلة حورس التابعة لشركة مصر للطيران، حوارًا صحفيًا مع الممثلة العالمية درو باريمور".

وقال مقدم البرنامج إن الكاتب الأمريكي آدم بارون، كان على رحلة مصر للطيران وكان يتصفح بالصدفة مجلة حورس التابعة للشركة المصرية فوجد حوار  للممثلة والمخرجة الأمريكية الشهيرة دور باريمور، ولكنه تعجب من محتوى هذا اللقاء فأخذ صورًا لصفحات المجلة ونشرها على حسابه الخاص بموقع "تويتر".

واحتوت النسخة الإنجليزية للقاء على أخطاء إملائية ولغوية، وبها اقتباسات يصعب التصديق أنها صدرت من دور باريمور.

ودافعت مصر للطيران عن اللقاء، قائلة: كانت مقابلة مهنية أجرتها الصحفية عايدة تكلا، الرئيسة السابقة لرابطة الصحافة الأجنبية في هوليود والعضو فى لجنة التصويت على جوائز جولد جلوب".

وأضاف أنه فى اتصال هاتفي مع عايد تكلا أكدت إجراء هذا اللقاء، وأن ما أثير حول اختلاق الحوار لا يتعدى تحفظًا من قبل الممثلة وطاقم عملها على طريقة صياغة مقدمة الحوار المترجم عن الإنجليزية، مشيرة إلى أنها قامت بتصوير باريمور أثناء حملها نسخة من المجلة خلال اللقاء.

ولفت مقدم البرنامج، إلى أن تكلا أجرت المقابلة مع باريمور ونشرتها في مجلة نصف الدنيا المصرية ومجلة حورس التابعة لشركة مصر للطيران، بدعوى أنه حوار حصري لكلا المجلتين.

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