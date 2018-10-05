بيان ناري من "عباس" بشأن "مرتضى" وجماهير الزمالك

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فيفا

الزمالك

ممدوح اسماعيل

أصدر ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك الأسبق، رسالة هامة إلى جمهور نادي الزمالك، طالبهم فيها بضرورة التحرك لإنقاذ نادى الزمالك من رئيس النادي الحالي "مرتضي منصور".

وقال في بيان صحفى، إن الوضع الحالي لنادي الزمالك وصل لمراحل متأخرة لا يجب معها الصمت أو الانتظار، خاصة بعد الإنذارات الأخيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصم 18 نقطة من رصيد النادي.

‎وأوضح "عباس"، أن السبب الرئيسي في كل مشاكل النادي هو رئيس النادي الحالي الذى يتعامل مع النادي على أنه ملكية عائلية، يقرب إليه من يحب ويبعد من يكره، رافعًا شعار "مصلحتى أولا قبل مصلحة الزمالك"، وهو شعار يتجسد في كل المواقف الأخيرة من معاداة الجميع وفتح خصومة مع الجميع وصلت إلى درجة شطب نجم الكرة المصرية حازم إمام، دون أي اعتبارات لعائلته الكروية الزملكاوية أبًا عن جد.

‎وأشار ممدوح عباس، إلى أن كل المعطيات بالمشهد الحالي تكشف أن رئيس النادي الحالي، يعرف تمامًا اقتراب نهايته بالنادي، وهو الأمر الذي يدفعه لاتباع مبدأ "حرق الأرض" من بعده وتلغيم كل الملفات والقضايا والدخول بالنادى في نفق مظلم، والشاهد على ذلك أن الأزمة الأخيرة المتعلقة بخصم 18 نقطة من رصيد النادى كان من الممكن حلها بكل سهولة لو اختار رئيس الزمالك الحل، لكنه اختار المشاكل واللعب بمشاعر جماهير القلعة البيضاء .

‎وأكد ممدوح عباس أن التفاصيل الصغيرة تزيد من فهم القضايا الكبيرة، ولو اتخذنا نفس المبدأ في قضايا جزاءات "فيفا" على نادى الزمالك ، فسنجد أن الأزمة تمثلت فى عدم سداد نادى الزمالك مبلغ وقيمته 2 مليون دولار كمستحقات لـ 4 من اللاعبين وهم اليكسيس مندومو وكريم الحسن ومحمد إبراهيم وأجوجو ، رغم أن رئيس الزمالك الحالي نفسه يتفاخر بأن خزينة النادى تحتوى على 200 مليون جنيه .

‎ويؤكد رئيس الزمالك الأسبق أن قرارات المستشار مرتضى منصور الحالية الخاطئة وتصرفات العشوائية المبنية على المصالح الشخصية هى السبب وراء تدهور الوضع الحالى لنادى الزمالك، ولو أن مرتضى اتخذ قرارا بسداد المستحقات المالية للاعبين المقدرة بــ 2 مليون دولار قبل 3 سنوات، لكان قد أغلق باب المشاكل أمام النادى بل ووفر أموال النادى قبل ارتفاع قيمة الدولار فى مقابل الجنيه.

‎واختتم ممدوح عباس رسالته لجمهور القلعة البيضاء قائلاً: "نادى الزمالك ليس ملكًا خاصة لأحد، وقراراته تحسمها جمعيته العمومية لا عائلة رئيس الزمالك الحالي، والأصل أن باب نادى الزمالك مفتوح أمام الجميع ولا يغلق فى وجه أى من أبنائه أبدًا، والواقع يؤكد أن فترة رئيس الزمالك الحالي نقطة سوداء في تاريخ القلعة البيضاء لن تستمر طويلًا".

 



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