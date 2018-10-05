شاهد.. الجولاني يطلق الرصاص على المتظاهرين

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المتظاهرين

أطلاق النار

هيئة تحرير الشام

كفر حلب

قامت هيئة تحرير الشام- النصرة سابقًا-، والتي يترأسها أبو محمد الجولاني، بإطلاق الرصاص على مظاهرة لأهالي بلدة "كفر حلب".

جاء هذا عقب خروج المتظاهرين، ردًا على اقتحام الهيئة للبلدة وقد سقط شهداء وجرحى نتيجة الاعتداء على المتظاهرين.

يذكر أن العميد ركن أحمد رحال كان قد ما يقوم به أبو محمد الجولاني من اعتقال للمتظاهرين.

وأضاف "الرحال"، في تدوينة له علي حسابه علي "تويتر"، "يبحثون عن الناشطين بالمظاهرات ويتم اعتقالهم, يبحثون عمن يخطط لافتات المظاهرات, عمن يغني بالمظاهرات, عمن يدعو للمظاهرات ويتم اعتقالهم جميعا" ، لافتًا إلي أن هذا ما كانت تفعله عصابات الأسد في عامي 2011 و 2012 ، وهذا ما تفعله اليوم عصابة الجولاني"، بحسب قوله.
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