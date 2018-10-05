"كلوب" يضع "صلاح" في مأزق

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الدوري الإنجليزي

منتخب مصر

محمد صلاح

يورجن كلوب

قرر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، منح اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف الفريق، الفرصة الأخيرة في لقاء مانشستر سيتي المقرر إقامته الأحد  ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقالت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، إن حالة من القلق سيطرت على المدرب الألماني لتعثر صلاح في تقديم أي شيء يذكر منذ انطلاق الموسم، إضافةً إلى تعرضه لعدد من الضغوط التي من شأنها أن تضاعف من الأزمة.

في الوقت الذي ذكرت فيه الصحفية، أن هذه الفرصة هي الأخيرة لـ"صلاح" للحفاظ علي مكانة في التشكيلة.

واكتفى هداف الدوري الإنجليزي الموسم السابق، بتقديم ثلاثة أهداف لفريقه صناعة هدفين منذ بداية الموسم الجديد.


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