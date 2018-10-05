هذا ما قاله "شارون" وقت اقتحام خط بارليف

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إسرائيل

مصر

اكتوبر

شارون

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحديث رئيس الوزراء السابق لإسرائيل، وقائد الفرقة 143 مدرعة أثناء حرب أكتوبر "شارون" متحدثًا عن حرب أكتوبر.

وتضمن الفيديو حديث، أرئيل شارون، عن حرب أكتوبر 1973، حيث قال "اتجهنا جنوبًا عبر الصحراء وكانت هناك حالة من الفوضى، نظر إلىّ أحد الضباط بذهول وقال لي إن الأمر لا يصدق ياسيدي، إننا لا نستطيع إيقافهم، لا نستطيع إيقافهم".

وأضاف شارون: "لقد فقدت فرقتي حوالي 300 فرد قتلوا، وحوالي 1000 أصيبوا، وكلنا من الجنود إلى قائد الفرقة أمضينا ليلة من أسوأ الليالي في حياتنا".



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