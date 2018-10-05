فتاة تحاول الانتحار لتأخرها في الزواج

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حاولت فتاة التخلص من حياتها بتناولها مادة مجهولة أدى إلى شعورها بإعياء شديد ونقلها إلى المستشفى الرئيسى لجامعة الاسكندرية.

وردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية من المستشفى الرئيسى الجامعى تفيد بوصول "ا.ط.ه" 27 سنة بدون عمل دائرة القسم مصابة بادعاء تناول مادة غير معلومة ولا يمكن استجوابها.

وسؤال والدها قرر بشعور ابنته المذكورة بحالة إعياء ورجح تناولها مادة غير معلومة، لمرورها بحالة نفسية سيئة لوفاة والدتها وعدم زواجها.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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