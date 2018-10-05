اجتماع للمنشآت السياحية لتحديد الموازنة الجديدة

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الجمعية العمومية

عرفة المنشات

الغرف السياحية

يعقد يوم الاثنين 15 /10 /2018 اجتماع للجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت السياحية وذلك طبقًا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للاتحاد والغرف السياحية رقم 630 لسنة 2017 وتعديلاتها والقوانين المنظمة لها وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر الغرفة وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الاجتماع فسوف يؤجل الاجتماع إلي الساعة الحادية عشرة صباحا في نفس اليوم وفي ذات المكان ويكون الاجتماع صحيحًا بمن حضر.

يأتي ذلك تحت أشراف الأمين العام أحمد الناظر ورئيس مجلس إدارة لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت السياحية ورئيس الجمعية العمومية عادل المصري

وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1-  النظر في التقرير السنوي لمجلس الإدارة

2-   الموافقة على الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة عن السنة  المالية 2017/2018 وكذلك الموازنة التقديرية لعام 2018/2019

3-   إبراء ذمة لجنة تيسير أعمال الغرفة

4-  اعتماد تعيين وتحديد مكافأة مراجع الحسابات

5-  ما يستجد من أعمال

ويشترط لحضور الاجتماع:

1-  إخطار الوزارة والغرفة بممثل واحد للمنشأة

2-  رخصة سارية مع سداد اشتراكات الغرفة

3-   أن يكون من بين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في شركات الأموال بحسب الأحوال أو الشريك المتضامن المنوط به الإدارة في شركات المساهمة أو من أصحاب الحصص بالشركات ذات المسئولية المحدودة أو مالك المنشأة الفردية أو المدير المسئول المرخص له من وزارة السياحة بموافقة كتابية من المالك أو الممثل القانوني للمنشأة.

4-  ويتعين إخطار وزارة السياحة والغرفة رسميا بممثل واحد للمنشأة.

حتى يمكن حضور الجمعية العمومية.



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