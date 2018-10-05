» سيدة تمارس الرذيلة وتطرح فيديوهاتها على الإنترنت

05 أكتوبر 2018 - 02:33 م

تمكنت الأجهزة الأمنية فى الدقهلية من القبض على سيدة تمارس الرذيلة وتطرح فيديوهات إباحية لها على الإنترنت.

وردت معلومات للواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تفيد بقيام سيدة بممارسة الرذيلة وطرح مقاطع فيديو على مواقع الإنترنت.

وبتقنين الإجراءات توصلت التحريات إلى أن وراء تصوير الفيديو سيدة تدعى "أمانى.ا"، 25 سنة، ربة منزل، تقيم بإحدى قرى مركز طلخا، وتم ضبط المتهمة، وبمواجهة المتهمة اعترفت بتصوير مقاطع الفيديو لراغبى المتعة الحرام.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



